Olimpiadi Tokyo | i Giochi costeranno 13 miliardi di euro

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tredicidiper iOlimpici e Paralimpici di. Il Comitato organizzatore quest’oggi ha annunciato che il budget, in seguito al rinvio della manifestazione causa Covid, è salito a 1,64 trilioni di yen. Lo slittamento di un anno è di fatto costato circa 2,3diin più rispetto al budget previsto inizialmente tenendo conto dei costi sostenuti per la manutenzione e l’allestimento degli impianti e del villaggio degli atleti. Il Comitato organizzatore coprirà le spese per 5,7di, altri 5,5 li sborserà il governo die il resto sarà a carico dello Stato. SportFace.