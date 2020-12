«Ok al rientro degli italiani dal Regno Unito, ma solo se residenti o con urgenze»: ecco il piano del governo (Di martedì 22 dicembre 2020) Migliaia di italiani sono bloccati nel Regno Unito a causa dell’emergenza legata alla nuova variante del Coronavirus. Per loro, si va verso un piano di rientro condizionato: potranno tornare solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma in base alle prime notizie che filtrano da Palazzo Chigi le misure da rispettare per il rientro saranno ancora più severe: necessari due tamponi, uno prima della partenza e l’altro all’arrivo; e poi una quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta fatto ingresso sul territorio nazionale. La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Migliaia disono bloccati nela causa dell’emergenza legata alla nuova variante del Coronavirus. Per loro, si va verso undicondizionato: potranno tornarei cittadiniin Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma in base alle prime notizie che filtrano da Palazzo Chigi le misure da rispettare per ilsaranno ancora più severe: necessari due tamponi, uno prima della partenza e l’altro all’arrivo; e poi una quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta fatto ingresso sul territorio nazionale. La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. ...

Ultime Notizie dalla rete : rientro degli Volga-Dnepr fa debuttare un B777F e aspetta il rientro degli An-124 AIR CARGO ITALY Nuovo virus Gran Bretagna, quarantena e tamponi: così gli italiani possono rientrare dal Regno Unito. Il piano della Farnesina

Il Ministero degli Esteri fa sapere che potranno tornare solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Ma le misure per il rientro - secondo quanto si ...

