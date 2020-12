Nuovo virus, il vaccino è efficace? Rasi: 'Tra qualche settimana sapremo se funziona' (Di martedì 22 dicembre 2020) Per ora è 'un'ipotesi poco probabile', considerando che 'la mutazione è intrinseca ai e di per sé non deve preoccupare'. 'Quello che deve preoccupare è che' la variante inglese di coronavirus 'non ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Per ora è 'un'ipotesi poco probabile', considerando che 'la mutazione è intrinseca ai e di per sé non deve preoccupare'. 'Quello che deve preoccupare è che' la variante inglese di corona'non ...

StefanoGuerrera : Cose che farei prima della fine dell’anno per iniziare meglio quello nuovo: TOGLIERE LA CONNESSIONE INTERNET A CHI… - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - emilianomei : RT @boni_castellane: Cos'è quella cosa che ogni anno arriva dalla Cina, è un virus delle vie respiratorie, si spazzola via decine di miglia… - GastoneMappini : RT @25O319: Preparatevi. Il covid 19 è morto. Viva il covid. Si prepara un martellamento h24 sulla pericolosità di questo nuovo virus ingle… -