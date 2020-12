Nuovo virus Gran Bretagna, quarantena e tamponi: così gli italiani possono rientrare dal Regno Unito. Il piano della Farnesina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo 48 ore di panico, si avvia verso un lieto fine l'odissea degli italiani rimasti bloccati nel Regno Unito, un effetto collaterale dello stop ai collegamenti imposto domenica come precauzione... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo 48 ore di panico, si avvia verso un lieto fine l'odissea deglirimasti bloccati nel, un effetto collaterale dello stop ai collegamenti imposto domenica come precauzione...

StefanoGuerrera : Cose che farei prima della fine dell’anno per iniziare meglio quello nuovo: TOGLIERE LA CONNESSIONE INTERNET A CHI… - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - ottovanz : RT @Internazionale: Norme anticovid e avversione al controllo in una ricerca tedesca, i medici giapponesi proclamano lo stato di emergenza,… - yMatrixe : @mariofusco @repubblica Mi dispiace ma non sono del tutto d’accordo con te , io nel campo vaccini e biofarmaci é pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo virus Nuovo virus inglese, il vaccino è efficace? Rasi: «Il lockdown ha reso il Covid più evoluto, tra qualche settimana sapremo se funziona» Il Messaggero Anche la Germania trema: "Ma il vaccino funzionerà"

Ieri mattina il ministero della Salute ha decretato un generico divieto di ingresso dal Regno Unito e dal Sudafrica fino al 6 gennaio. Da lunedì scorso Berlino aveva già bloccato i voli dal Regno Unit ...

Coronavirus, Pfizer e Moderna fanno test per "variante inglese"

Mentre le case farmaceutiche produttrici del vaccino contro il covid si apprestano a effettuare nuovi test, si avvicina la data della prima vaccinazione in Italia e in Europa ...

Ieri mattina il ministero della Salute ha decretato un generico divieto di ingresso dal Regno Unito e dal Sudafrica fino al 6 gennaio. Da lunedì scorso Berlino aveva già bloccato i voli dal Regno Unit ...Mentre le case farmaceutiche produttrici del vaccino contro il covid si apprestano a effettuare nuovi test, si avvicina la data della prima vaccinazione in Italia e in Europa ...