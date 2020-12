Nuovo San Siro, ultimi passi prima della scelta definitiva del progetto (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora pochi passi e poi si deciderà chi tra il progetto Populous il consorzio Manica potrà costruire il Nuovo stadio San Siro Il Corriere della Sera aggiorna sugli sviluppi del Nuovo stadio San Siro. Milan e Inter hanno risposto all’ultima richiesta di integrazioni e chiarimenti, Nuovo capitolo del complesso iter che dovrebbe sfociare nella costruzione di un San Siro bis, progetto che ambisce a ridisegnare un pezzo della città. Gli uffici comunali sono al lavoro per esaminare tutto. Tra i numerosi allegati presentati ieri dalle due società a Palazzo Marino ci sarebbe anche la conferma che il titolare effettivo del club rossonero è il fondo americano Elliott. Il quotidiano spiega che siamo agli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora pochie poi si deciderà chi tra ilPopulous il consorzio Manica potrà costruire ilstadio SanIl CorriereSera aggiorna sugli sviluppi delstadio San. Milan e Inter hanno risposto all’ultima richiesta di integrazioni e chiarimenti,capitolo del complesso iter che dovrebbe sfociare nella costruzione di un Sanbis,che ambisce a ridisegnare un pezzocittà. Gli uffici comunali sono al lavoro per esaminare tutto. Tra i numerosi allegati presentati ieri dalle due società a Palazzo Marino ci sarebbe anche la conferma che il titolare effettivo del club rossonero è il fondo americano Elliott. Il quotidiano spiega che siamo agli ...

