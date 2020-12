Nuovo numero servizio informativo sul Covid regionale 800909060

Leggi su udine20

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Ununico, l’, che stiamo testando in questi giorni e che sarà pienamente operativo da gennaio, per cercare di migliorare ilsulrivolto ai cittadini, rispondendo alle domande di carattere non prettamente sanitario ma a quelle che riguardano i percorsi e le disposizioni relative alla gestione della pandemia. Ad esempio: ‘ho avuto un contatto con una persona positiva cosa devo fare?’, oppure ‘posso andare fuori del comune di residenza?’. Tutti quesiti a cui i volontari impegnati in questo progetto saranno a disposizione per assistere le persone”. Così il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nell’illustrare ilverde ...