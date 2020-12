Nuovo Dpcm Natale, ultimi due giorni prima del lockdown: tutto aperto, ma non si può lasciare la propria Regione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi e domani tutta l'Italia sarà in fascia gialla, ad eccezione di Abruzzo e Campania (quest'ultima lo ha scelto autonomamente) che sono ancora in fascia arancione. Ricordiamoci... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi e domani tutta l'Italia sarà in fascia gialla, ad eccezione di Abruzzo e Campania (quest'ultima lo ha scelto autonomamente) che sono ancora in fascia arancione. Ricordiamoci...

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - FranAltomare : Col nuovo #DPCM quindi il cashback posso usarlo solo con lo psicologo. - gianluca34 : MOGLIE A PROGETTO NATALIZIO OFFRESI PER NUOVO DPCM! :-) - alexangiolini : #Conte sta varando il nuovo #DPCM.. da oggi il #Natale a #Firenze si festeggerà sempre 3 giorni prima! #JuveFiorentina - PAOLOVINCI82 : RT @edmond_dantes9: Ma in caso di terremoto, il nuovo DPCM che dice, si può uscire? #Terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Decreto Natale, le nuove FAQ del Governo Altalex Domande e risposte sugli spostamenti consentiti durante le feste

Il 18 dicembre il governo ha approvato nuove misure che integrano i provvedimenti già emessi ... La valutazione è rimessa all’autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è ...

C.M. : Tra arancione e rosso cosa prevede il nuovo decreto per le festività

22 Dicembre 2020 - Il nuovo Decreto legge emanato il 18 dicembre prevede ulteriori misure per il contenimento del contagio da Covid valide a livello nazionale per - Renonews.it ...

Il 18 dicembre il governo ha approvato nuove misure che integrano i provvedimenti già emessi ... La valutazione è rimessa all’autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è ...22 Dicembre 2020 - Il nuovo Decreto legge emanato il 18 dicembre prevede ulteriori misure per il contenimento del contagio da Covid valide a livello nazionale per - Renonews.it ...