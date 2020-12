Nuovo Dpcm Natale, spostamenti e negozi nei giorni rossi: ecco chi rischia la multa fino a 4mila euro (Di martedì 22 dicembre 2020) La circolare del Viminale che darà ai prefetti indicazioni sui controlli nelle strade e nei centri cittadini arriverà oggi. Ma cosa si rischia violando le strette norme previste nelle... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) La circolare del Viminale che darà ai prefetti indicazioni sui controlli nelle strade e nei centri cittadini arriverà oggi. Ma cosa siviolando le strette norme previste nelle...

Oggi e domani tutta l'Italia sarà in fascia gialla, ad eccezione di Abruzzo e Campania (quest'ultima lo ha scelto autonomamente) che sono ancora in fascia arancione.

