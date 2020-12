Nuovo Covid, test a tappeto: analisi su chi arrivato da Londra a dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi nelle ultime due settimane è stato nel Regno Unito deve contattare l'azienda sanitaria locale ed eseguire il tampone. Solo nel Lazio sono 2.000 i cittadini reduci da un viaggio in Gran Bretagna ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi nelle ultime due settimane è stato nel Regno Unito deve contattare l'azienda sanitaria locale ed eseguire il tampone. Solo nel Lazio sono 2.000 i cittadini reduci da un viaggio in Gran Bretagna ...

ilpost : Il Regno Unito è praticamente isolato dall’Europa - reportrai3 : 7 persone sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio per la costruzione del nuovo ospedal… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - cassaro1307 : RT @rep_economia: Il nuovo Covid spaventa i mercati: Borse deboli, il petrolio scende ancora [aggiornamento delle 08:27] - GBLXVIII : RT @lefrasidiosho: Uno non fa in tempo a pijasse il covid che esce quello nuovo #varianteinglese -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Covid Nuovo Covid, test a tappeto: analisi su chi è arrivato da Londra a dicembre Il Messaggero Variante Covid, dubbi sul ritorno a scuola: domande e risposte

Gli esperti: "Tornare in classe dopo l’Epifania? Impossibile fare previsioni". I vaccini già approvati funzioneranno anche contro questo nuovo nemico ...

Covid, contagi in discesa ma Lengua chiude il municipio a Cervinara

Punta ancora verso il basso la curva del contagio. Ma è di nuovo allarme a Cervinara, dove la positività di un dipendente comunale costringe la sindaca Caterina Lengua a chiudere ...

Gli esperti: "Tornare in classe dopo l’Epifania? Impossibile fare previsioni". I vaccini già approvati funzioneranno anche contro questo nuovo nemico ...Punta ancora verso il basso la curva del contagio. Ma è di nuovo allarme a Cervinara, dove la positività di un dipendente comunale costringe la sindaca Caterina Lengua a chiudere ...