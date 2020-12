Nuova variante Covid | OMS in allarme | l’ultima decisione

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ladelpreoccupa l’Europa e l’OMS decide di agire per cercare di contrastare sul nascere la diffusione del ceppo britannico. Di pochi giorni fa l’, lanciato dal… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

ilpost : Se dovete leggere un solo articolo oggi, che sia questo: ci sono ancora molte cose da capire sulla nuova variante d… - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - RetweetPalermo : RT @unipait: La spiegazione degli esperti... - ALEXDEROSSINY : Cercano in tutti i modi di controllare cervelli instillano terrore ..una nuova variante di virus ....adesso diranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova variante

COPENHAGEN, 22 DIC - Una riunione straordinaria con gli Stati membri è stata convocata dall'Oms Europa per valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuova variante di Covid esplosa in Gran ...Roma, 22 dicembre 2020 – “La variante inglese del Covid-19 non è più letale ma più contagiosa. I virus sono così, loro combattono noi e viceversa, è una lotta corretta nella natura che è sempre esisti ...