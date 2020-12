Nuova variante Covid in Sudafrica: diversa da quella inglese ma molto contagiosa (Di martedì 22 dicembre 2020) Una Nuova variante del virus SARS-CoV-2 preoccupa il Sudafrica. Gli scienziati del Paese hanno annunciato, nella giornata di venerdì 18 dicembre, la scoperta di una mutazione del Coronavirus che è ormai predominante nella nazione. La variante, denominata 501.V2 e secondo quanto determinato dalle indagini preliminari, è più contagiosa ed i pazienti che ne sono stati infettati presentano una carica virale aumentata. La variante, diversa da quella del Regno Unito, ha portato al divieto di viaggi nel Paese. Lo riporta Al Jazeera, che ricorda come Israele, Turchia, Germania, Arabia Saudita e Svizzera figurano tra le nazioni che hanno interrotto i collegamenti aerei da e verso il Sudafrica, con una decisione che ha rappresentato un duro ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadel virus SARS-CoV-2 preoccupa il. Gli scienziati del Paese hanno annunciato, nella giornata di venerdì 18 dicembre, la scoperta di una mutazione del Coronavirus che è ormai predominante nella nazione. La, denominata 501.V2 e secondo quanto determinato dalle indagini preliminari, è piùed i pazienti che ne sono stati infettati presentano una carica virale aumentata. Ladadel Regno Unito, ha portato al divieto di viaggi nel Paese. Lo riporta Al Jazeera, che ricorda come Israele, Turchia, Germania, Arabia Saudita e Svizzera figurano tra le nazioni che hanno interrotto i collegamenti aerei da e verso il, con una decisione che ha rappresentato un duro ...

