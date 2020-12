Nuova variante coronavirus: la caccia ai 44mila italiani tornati dal Regno Unito (Di martedì 22 dicembre 2020) Altri casi sospetti a Roma, Napoli, Palermo, Bari e Trieste. Il ministero della Salute vara il tracciamento dei contatti di tutti i cittadini tornati dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni. La ... Leggi su today (Di martedì 22 dicembre 2020) Altri casi sospetti a Roma, Napoli, Palermo, Bari e Trieste. Il ministero della Salute vara il tracciamento dei contatti di tutti i cittadinidalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni. La ...

