Nuoto | Manuel Bortuzzo | “Non conta il risultato che raggiungi | ma il percorso di vita che stai facendo”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) La nuovadicontinua a prendere forma: il triestino, colpito l’anno scorso da due uomini che l’avevano preso per il figlio di un boss, non perde il sorriso e continua a racre le proprie speranze. In particolare, si esprime di fronte alla penna di Massimo Veronese de Il Giornale. Sul tempo per tornare a camminare: “Non ho proprio detto che mi davo dieci anni per tornare a camminare. Mi è stato chiesto come mi vedo tra dieci anni e io ho risposto: mi vedo in piedi. in realtà io spero di vedermi in piedi prima di dieci anni. In questo periodo ho capito che nonilche, ma ildiche. Tornare a camminare è il sogno della mia ...