Nuoto | la rincorsa olimpica degli azzurri | una squadra piena di speranze | giusto mix tra giovani ed esperti

(Di martedì 22 dicembre 2020) Come esce ilazzurro dallo strano 2020 dei rinvii e come si appresta ad entrare nel 2021 che, fino a prova contraria, sarà anno olimpico? La prima risposta che viene da dare è “tutto sommato bene”. Tanti atleti di punta hanno dovuto fare i conti con il contagio da Covid, ultima delle quali Elena Di Liddo, ma alla fine gran parte di loro non sembra aver risentito più di tanto di stop più o meno lunghi. Il movimento azzurro delè reduce da un Mondiale di altissimo spessore: tre ori, due argenti, tre bronzi nelle gare in piscina, 24 posti in finale, numeri mai visti prima e l’anno 2020 per moltiatleti di punta del movimento italiano doveva essere quello centrale della carriera, ma solo un’atleta ha annunciato in anticipo la sua intenzione di fermarsi dopo Tokyo 2020, Federica Pellegrini, mentre per tutti i nuotatori ...