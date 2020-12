Nord America – Spettacolare immagini mozzafiato dell’Aurora Boreale

(Di martedì 22 dicembre 2020) La sera del solstizio d’inverno è stata ricca di emozioni nei nostri cieli, e mentre il mondo scrutava le stelle per osservare la storica congiunzione di Giove e Saturno sui settori più adell’dava spettacolo anche l’aurora. Davvero magnifiche lecondivise dai fortunati che hanno potuto assistere al fenomeno, che è stato catturato perfino dai satelliti:

Dall'India al Nord America passsando per l'Italia, via a una serie di conferenze online targate Sbc oltre al trimestrale CasinoBeats slots festival.