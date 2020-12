Nonna Teresa (84 anni) torna a casa: salvata al Cardarelli da un tumore maligno alla schiena (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ stata salvata da un tumore maligno che le aveva letteralmente devastato la schiena. Nonna Teresa (84enne napoletana) è tornata alla vita di sempre grazie ad un intervento straordinario effettuato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ora la donna è tornata a casa per festeggiare un vero sereno Natale. Accolta dal marito e dalle figlie, e con la speranza nel cuore di poter vedere presto anche i nipoti. È una storia a lieto fine quella che arriva dal Cardarelli di Napoli, una favola di Natale che neanche il Covid è riuscito a rovinare. «Quando è arrivata da noi – spiega Gianluca Guggino, direttore dell’Unità operativa commessa di Chirurgia toracica – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ statada unche le aveva letteralmente devastato la(84enne napoletana) ètavita di sempre grazie ad un intervento straordinario effettuato all’ospedaledi Napoli. Ora la donna èta aper festeggiare un vero sereno Natale. Accolta dal marito e dalle figlie, e con la speranza nel cuore di poter vedere presto anche i nipoti. È una storia a lieto fine quella che arriva daldi Napoli, una favola di Natale che neanche il Covid è riuscito a rovinare. «Quando è arrivata da noi – spiega Gianluca Guggino, direttore dell’Unità operativa commessa di Chirurgia toracica – ...

