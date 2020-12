Non solo Jovic: il Milan mette Milinkovic-Savic nel mirino (Di martedì 22 dicembre 2020) Jovic e Milinkovic-Savic hanno lo stesso procuratore, Fali Ramadani, che è stato visto a Milano. I tifosi del Milan sono avvertiti: il Diavolo è pronto per il grande colpo. Accostato più volte alla Juventus e all’Inter, questa volta per Milinkovic-Savic potrebbe essere la volta buona di vestire una maglia diversa dalle altre. Il rossonero è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)hanno lo stesso procuratore, Fali Ramadani, che è stato visto ao. I tifosi delsono avvertiti: il Diavolo è pronto per il grande colpo. Accostato più volte alla Juventus e all’Inter, questa volta perpotrebbe essere la volta buona di vestire una maglia diversa dalle altre. Il rossonero è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - reportrai3 : Vengono acquistati i ventilatori polmonari, indispensabili per la terapia intensiva. I ventilatori non hanno passat… - lauraboldrini : Grazie @robertosaviano. È proprio così. Avere senso critico è fondamentale, soprattutto per le nostre ragazze e i n… - taecoure : non mio padre che dice che una ragazza è un putt4none solo perchè ha un vestito corto dio c stai zitto - sailor_snickers : Solo chi soffre di disturbi alimentari sa che la settimana in cui cade il Natale vuol dire solo una cosa: panico. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo virus: c'è anche un «macigno» da 300 miliardi che pesa sulle Borse Il Sole 24 ORE Previsioni per il 2021, per la ripresa dell'Italia non basta un rimbalzo

La campagna di vaccinazione che partirà proprio nelle prime settimane dell’anno, alimentando la speranza del ritorno ad una qualche forma di normalità. E i fondi del ...

Natale pop, rock, classico o... jazz. Ecco come scegliere la colonna sonora perfetta per le festività

Quattro playlist musicali per provare a mettere un po’ di bellezza in questo Natale 2020 che ricorderemo a lungo ...

La campagna di vaccinazione che partirà proprio nelle prime settimane dell’anno, alimentando la speranza del ritorno ad una qualche forma di normalità. E i fondi del ...Quattro playlist musicali per provare a mettere un po’ di bellezza in questo Natale 2020 che ricorderemo a lungo ...