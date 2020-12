Nicolas Cage nel trailer di History of Swear Words, disponibile su Netflix a gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) Nicolas Cage è il protagonista del progetto History of Swear Words, una serie Netflix che racconta la storia delle parolacce, ecco il trailer. Nicolas Cage sarà la guida degli spettatori della serie History of Swear Words, un nuovo progetto Netflix di cui online è stato condiviso il trailer. Nel video si vede la star del cinema urlare, ovviamente imprecare, e ripercorrere alcuni fatti storici legati all'uso e alla genesi delle parolacce più conosciute. La prima stagione di History of Swear Words sarà composta da 6 episodi, disponibili dal 5 gennaio in streaming, e ognuno di questi sarà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)è il protagonista del progettoof, una serieche racconta la storia delle parolacce, ecco ilsarà la guida degli spettatori della serieof, un nuovo progettodi cui online è stato condiviso il. Nel video si vede la star del cinema urlare, ovviamente imprecare, e ripercorrere alcuni fatti storici legati all'uso e alla genesi delle parolacce più conosciute. La prima stagione diofsarà composta da 6 episodi, disponibili dal 5in streaming, e ognuno di questi sarà ...

writer987 : @enricoI00 Nicolas cage con il riporto alla Conte. Lo sapevo che doveva succedere prima o poi - PaulHac34238293 : @omoerecto @Aelois_ Mi associo allo sdegno umano e/o artistico nei confronti di Nicolas Cage - RevengeIsma : @RODOLFOPRENESTI L'unico Ghost Rider che conosco io e' Nicolas Cage ?????????? - generacomplotti : RT @Trascendental_: Perché le correlazioni non possono in alcun modo indicare un rapporto causale, basterebbe conoscere concetti basilari d… - Trascendental_ : Perché le correlazioni non possono in alcun modo indicare un rapporto causale, basterebbe conoscere concetti basila… -