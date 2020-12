NFL – Rivelate le selezioni per il Pro Bowl 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Allenatori, giocatori e fans hanno espresso il loro voto. Ora leper il Prosono statedalla NFL. Le due rose si sfideranno interamente online, sul videogioco Madden NFL 21, nel match che concluderà la settimana di eventi organizzata da NFL e EA, per celebrare l’annuale all star game. Tra gli 88 giocatori selezionati, 28 provengono da Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens e Green Bay Packers. Queste quattro, con sette giocatori selezionati per ciascuna, sono le franchigie con il maggior numero di giocatori in rosa al Prodel Pro: chi sono i rookies proers? Ci sono anche due rookies, tra i giocatori selezionati per il Pro...