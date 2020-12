Netflix: “La Casa di Carta 5” spoiler di Alicia Sierra (Di martedì 22 dicembre 2020) In una diretta Instagram, Najwa Nimri, l’attrice che interpreta Alicia Sierra ne “La Casa di Carta”, si è alzata in piedi per ballare, mostrandosi senza il pancione con cui l’avevamo lasciata nella quarta parte. Quando si è accorta della gaffe involontaria, la Nimri si è seduta subito e si è scusata con lo staff. Avrebbe dovuto evitarlo? Durante una diretta sul suo profilo Instagram, l’attrice Najwa Nimri, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) In una diretta Instagram, Najwa Nimri, l’attrice che interpretane “Ladi”, si è alzata in piedi per ballare, mostrandosi senza il pancione con cui l’avevamo lasciata nella quarta parte. Quando si è accorta della gaffe involontaria, la Nimri si è seduta subito e si è scusata con lo staff. Avrebbe dovuto evitarlo? Durante una diretta sul suo profilo Instagram, l’attrice Najwa Nimri, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

In una diretta Instagram, Najwa Nimri, l’attrice che interpreta Alicia Sierra ne “La Casa di Carta”, si è alzata in piedi per ballare, mostrandosi senza il pancione con cui l’avevamo lasciata nella ...

The Midnight Sky, il cast presenta il film Netflix: "È un mix tra Revenant e Gravity"

George Clooney, insieme agli attori Felicity Jones e David Oyelowo, ha parlato del film in uscita in una conferenza stampa virtuale ...

