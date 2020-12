"Nessun effetto". Andrea Roncato, risposta raggelante: inattesa mazzata sulla ex Stefania Orlando al GF Vip (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra Stefania Orlando e Andrea Roncato forse non è tornato il sereno, e il Grande Fratello Vip su Canale 5 non aiuta. Protagonisti di una storia d'amore tanto intensa quanto tribolata negli anni 90, l'attore emiliano e la showgirl romana hanno divorziato ormai 21 anni fa. Entrambi si sono rifatti una vita e hanno nuovi compagni ma Roncato, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, sembra avere un livore inatteso. Quando gli chiedono che effetto gli faccia vedere Stefania nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, taglia corto: "Non mi fa Nessun effetto… Il passato è passato". Oggi Roncato è sposato con Nicole Moscariello e si dice infastidito dalle voci di una sua presunta gelosia nei confronti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Traforse non è tornato il sereno, e il Grande Fratello Vip su Canale 5 non aiuta. Protagonisti di una storia d'amore tanto intensa quanto tribolata negli anni 90, l'attore emiliano e la showgirl romana hanno divorziato ormai 21 anni fa. Entrambi si sono rifatti una vita e hanno nuovi compagni ma, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, sembra avere un livore inatteso. Quando gli chiedono chegli faccia vederenella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, taglia corto: "Non mi fa… Il passato è passato". Oggiè sposato con Nicole Moscariello e si dice infastidito dalle voci di una sua presunta gelosia nei confronti della ...

