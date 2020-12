Nel Maharashtra aboliti i nomi di località legati alle caste

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Nello Stato indiano di Maharashtra i nomi delle caste scompariranno dalla toponomastica, per favorire l’inclusione e l’equita’ sociale. Parola del ministro della Giustizia locale, Dhananjay Munde, che ha dichiarato: “Per rafforzare l’armonia sociale e l’unità nazionale, tutti i nomi basati sulle caste di aree e località, sia nelle zone rurali che urbane, saranno cambiati”. Saranno sostituiti con i nomi di leader sociali, persone che si sono distinte per la lotta per i diritti e intellettuali.