Nel Centro del riuso Maistrassà una ciclofficina promuove la mobilità sostenibile

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Maistrassà, in Veneto, ha il significato di ‘Mai buttar via’. È questo il nome del Centro di Riuso situato a Gemona del Friuli, un centro per il recupero di beni dismessi con l’obiettivo di sottrarre quanti più ‘rifiuti’ possibili alla discarica. Nel loro concetto di riuso c’è anche la volontà di dare un’occupazione a chi non ce l’ha o l’ha persa, in un contesto economico volubile come l’attuale, e che nel lavoro anche part time può trovare sollievo e dignità.