Neanche il cambio offerta Iliad per il piano 5G è possibile, l’operatore conferma (Di martedì 22 dicembre 2020) La questione del cambio offerta Iliad torna alla ribalta oggi 22 dicembre, in occasione del lancio di una novità molto importante per l’operatore mobile. Il vettore ha appena presentato entro i nostri confini il suo primo piano con navigazione 5G. Si tratta della promozione Flash 70 che include un pacchetto corposo da ben 70 GB di connessione dati con tecnologia 5G appunto, SMS e chiamate illimitate. Il prezzo invitante di 9,90 euro ha scatenato i già clienti dell’operatore: peccato solo che per loro l’upgrade non sia possibile, esattamente come nel caso di tutte le altre offerte precedenti. Dal suo lancio di più di 2 anni fa, Iliad non ha mai concesso ai già clienti una funzione all’apparenza molto semplice, quella di modificare il proprio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La questione deltorna alla ribalta oggi 22 dicembre, in occasione del lancio di una novità molto importante permobile. Il vettore ha appena presentato entro i nostri confini il suo primocon navigazione 5G. Si tratta della promozione Flash 70 che include un pacchetto corposo da ben 70 GB di connessione dati con tecnologia 5G appunto, SMS e chiamate illimitate. Il prezzo invitante di 9,90 euro ha scatenato i già clienti del: peccato solo che per loro l’upgrade non sia, esattamente come nel caso di tutte le altre offerte precedenti. Dal suo lancio di più di 2 anni fa,non ha mai concesso ai già clienti una funzione all’apparenza molto semplice, quella di modificare il proprio ...

wordweb81 : Neanche il cambio offerta Iliad per il piano 5G è possibile, l'operatore conferma - wordweb81 : Neanche il cambio offerta #Iliad per il piano 5G è possibile, l’operatore conferma - VittoriaSilves4 : @Luca92347104 @CucchiRiccardo @Orli19831 Non scherzare con gli anziani ringraziate che ci siamo io il 2 gennaio a… - mimmocarriero : sta gente pur di raccattare consensi regala soldi a cani e porci, pensando di ricevere in cambio il voto alle pross… - seonghflower : @R4INYDAYSWU remember when Ten è stato obbligato ad ingoiare un pezzettino invisibile di pesca e in cambio ha volut… -

Ultime Notizie dalla rete : Neanche cambio Neanche il cambio offerta Iliad per il piano 5G è possibile OptiMagazine Cambi pressapoco inutili; ecco i voti del cds per la panchina!

I cambi non hanno cambiato musica ad una partita già indirizzata; ecco i voti del cds per i subentrati: Ghoulam (19’ st) 5,5 – Solo qualche allungo, neanche convincente. Manolas (10’ st) 5,5 – Mette ...

Un pescatore: "Abbandonato dal mio peschereccio, minacciavano di tagliarmi la gola"

(dall'inviata Elvira Terranova) - “Sono stato abbandonato dal mio comandante che è scappato con il peschereccio, neanche un padre abbandona un ... E ci ha detto che noi saremmo stati rilasciati solo ...

I cambi non hanno cambiato musica ad una partita già indirizzata; ecco i voti del cds per i subentrati: Ghoulam (19’ st) 5,5 – Solo qualche allungo, neanche convincente. Manolas (10’ st) 5,5 – Mette ...(dall'inviata Elvira Terranova) - “Sono stato abbandonato dal mio comandante che è scappato con il peschereccio, neanche un padre abbandona un ... E ci ha detto che noi saremmo stati rilasciati solo ...