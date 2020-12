Navalny: ho la confessione di chi mi ha avvelenato. Putin: manie di persecuzione (Di martedì 22 dicembre 2020) Il blogger che ha rischiato di morire per avvelenamento parla di prove inconfutabili del coinvolgimento del Cremlino nel tentativo del suo omicidio. Mosca intanto ha convocato alcuni ambasciatori di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il blogger che ha rischiato di morire per avvelenamento parla di prove inconfutabili del coinvolgimento del Cremlino nel tentativo del suo omicidio. Mosca intanto ha convocato alcuni ambasciatori di ...

