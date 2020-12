Natalia Paragoni | nessun messaggio di auguri ad Andrea Zelletta | “Non ho più parole”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Come mai, fidanzata di, non è comparsa nel video diche il Grande Fratello Vip ha destinato ai Vipponi in occasione del prossimo Natale? Proprio mentre andava in corso la puntata del reality pre natalizia,scriveva su Instagramdi disappunto: cosa sarà accaduto?“assente” al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.