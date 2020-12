Natale in casa Cupiello: trama, cast e streaming del film con Sergio Castellitto su Rai 1 (Di martedì 22 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello è il film con Sergio castellitto in onda questa sera, 22 dicembre 2020, su Rai 1 dalle 21.25. Si tratta dell’attesissima trasposizione filmica dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo e un gradito regalo per il pubblico di Rai 1 a pochi giorni da Natale. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Natale in casa Cupiello? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Di cosa parla il film, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo? ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020)inè ilconellitto in onda questa sera, 22 dicembre 2020, su Rai 1 dalle 21.25. Si tratta dell’attesissima trasposizioneica dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo e un gradito regalo per il pubblico di Rai 1 a pochi giorni da. Ma qual è la, ile dove vedere inin? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Di cosa parla il, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo? ...

