Natale in casa Cupiello | stasera su Rai1 il film con Sergio Castellitto

Va in onda stasera su Rai1, alle 21:25, Natale in casa Cupiello, adattamento filmico, diretto da Edoardo De Angelis, del classico intramontabile di Eduardo De Filippo. Sarà Natale in casa Cupiello, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, a inaugurare il periodo delle festività natalizie sul piccolo schermo. Trasposizione filmica, firmata dal regista Edoardo De Angelis, dell'intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, è anzitutto un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, Natale in casa Cupiello racconterà le vicende dal sapore ...

