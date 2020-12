Natale in casa Cupiello, stasera in tv: trama, cast, orario e canale, Sergio Castellitto (Di martedì 22 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello, andrà in onda questa sera su Rai 1 l’attesissima trasposizione filmica dell’indimenticabile e meravigliosa opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il film, per la regia di Edoardo De Angelis, è un omaggio nel 120esimo anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Natale in casa Cupiello, stasera in tv: cast, trama La pellicola, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda questa, martedì 22 dicembre in prima serata. Natale in capa Cupiello: la trama. Il film racconta le vicende dal sapore agrodolce tratte dal capolavoro di Eduardo. Una storia che ha commosso e divertito fino alle lacrime intere generazioni e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020)in, andrà in onda questa sera su Rai 1 l’attesissima trasposizione filmica dell’indimenticabile e meravigliosa opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il film, per la regia di Edoardo De Angelis, è un omaggio nel 120esimo anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo.inin tv:La pellicola, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda questa, martedì 22 dicembre in prima serata.in capa: la. Il film racconta le vicende dal sapore agrodolce tratte dal capolavoro di Eduardo. Una storia che ha commosso e divertito fino alle lacrime intere generazioni e che ...

