Natale In Casa Cupiello | stasera in prima TV il film omaggio a Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto

stasera, 22 dicembre 2020, andrà in onda su Rai 1 – in prima TV assoluta – Natale In Casa Cupiello, la trasposizione filmica dell'opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il film, diretto da Edoardo De Angelis, è stato realizzato in occasione del 120° anniversario dall'anno della nascita di Eduardo De Filippo, il celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Questo progetto si prepara a far sorridere e riflettere gli italiani in occasione delle festività. La trama di Natale In Casa Cupiello, stasera in TV Natale In Casa Cupiello trasporta il pubblico all'interno di un'abitazione degli ...

