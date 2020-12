Natale in casa Cupiello, Sergio Castellitto e Edorardo De Angelis alle prese con la celebre commedia stasera su RaiUno (Di martedì 22 dicembre 2020) Scherza coi fanti e lascia stare i santi. O forse no? Sergio Castellitto, ed Edoardo De Angelis, affrontano una delle commedie più celebri e amate di Eduardo De Filippo. L’appuntamento per Natale in casa Cupiello è alle 21.30 su Rai1. E la sfida è di quelle gigantesche. Riportare in scena, o stravolgere, quella dolente e dignitosa maestria di Eduardo nell’interpretare Luca Cupiello. La commedia, che andò in scena per la prima volta a teatro a Napoli nel 1931, ebbe due trasposizioni poi filmate (tre con quella di De Angelis): la prima nel 1962 e la seconda, quella più vista e venerata tra i fan di Eduardo (noi tra loro ndr), del 1977 che è poi la versione interpretata, tra gli altri, da Lina Sastri e dal compianto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Scherza coi fanti e lascia stare i santi. O forse no?, ed Edoardo De, affrontano una delle commedie più celebri e amate di Eduardo De Filippo. L’appuntamento perin21.30 su Rai1. E la sfida è di quelle gigantesche. Riportare in scena, o stravolgere, quella dolente e dignitosa maestria di Eduardo nell’interpretare Luca. La, che andò in scena per la prima volta a teatro a Napoli nel 1931, ebbe due trasposizioni poi filmate (tre con quella di De): la prima nel 1962 e la seconda, quella più vista e venerata tra i fan di Eduardo (noi tra loro ndr), del 1977 che è poi la versione interpretata, tra gli altri, da Lina Sastri e dal compianto ...

