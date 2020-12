Natale in Casa Cupiello: l’opera teatrale di Eduardo De Filippo rivive su Rai1 con Sergio Castellitto (foto e personaggi) (Di martedì 22 dicembre 2020) Sergio Castellitto Arriva su Rai1 Natale in Casa Cupiello, l’attesa trasposizione televisiva della celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Una serata evento, nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo, che la Rai propone ai telespettatori alla vigilia delle prossime festività natalizie. Il film prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, in onda questa sera alle 21.35, racconterà le vicende dal sapore agrodolce attraverso le interpretazioni di Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo e Tony Laudadio. Al centro di Natale in Casa Cupiello, che vede nel cast ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 dicembre 2020)Arriva suin, l’attesa trasposizione televisiva della celebre operadiDe, firmata dal regista Edoardo De Angelis. Una serata evento, nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo, che la Rai propone ai telespettatori alla vigilia delle prossime festività natalizie. Il film prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, in onda questa sera alle 21.35, racconterà le vicende dal sapore agrodolce attraverso le interpretazioni di, Marina Confalone, Adriano Pantaleo e Tony Laudadio. Al centro diin, che vede nel cast ...

