Natale in casa Cupiello | la recensione | Un adattamento rispettoso | senza timori reverenziali

La nostra recensione di Natale in casa Cupiello, adattamento a cura di Edoardo De Angelis del classico di De Filippo, in onda su Rai 1 il 22 Dicembre. Nella nostra intervista a Edoardo De Angelis, il regista ha spiegato di come abbia detto agli attori di fare tabula rasa dei ricordi dell'originale di Eduardo De Filippo e cercheremo di fare altrettanto nella nostra recensione di Natale in casa Cupiello. Non perché il confronto sarebbe impietoso per questo nuovo adattamento, ma perché sarebbe fuori luogo per esprimere una valutazione ragionata e sensata del film prodotto da Rai Fiction e Picomedia: l'opera di De Filippo fa parte del patrimonio culturale dell'umanità, è nell'Olimpo del grande teatro mondiale insieme ad ...

