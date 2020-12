Natale con il manuale. Istruzioni giorno per giorno (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosso e arancione. Saranno i colori che caratterizzeranno le feste natalizie del 2020 da trascorrere con la massima prudenza per via della pandemia da Coronaviurs. Ma cosa si potrà fare effettivamente giorno per giorno da qui al 6 gennaio? 23 dicembre. Ultimo giorno di zona gialla in tutta Italia (eccetto l’Abruzzo e la Campania che restano arancione). È ancora permesso muoversi all’interno dei propri confini regionali. Mentre è vietato spostarsi fuori dai confini regionali se non per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza (tra queste ultime ragioni rientra anche l’assistenza a un parente non autosufficiente). Naturalmente da giustificare attraverso l’autocertificazione. Si può comunque far rientro al proprio domicilio, nella residenza o nell’abitazione principale. I negozi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosso e arancione. Saranno i colori che caratterizzeranno le feste natalizie del 2020 da trascorrere con la massima prudenza per via della pandemia da Coronaviurs. Ma cosa si potrà fare effettivamenteperda qui al 6 gennaio? 23 dicembre. Ultimodi zona gialla in tutta Italia (eccetto l’Abruzzo e la Campania che restano arancione). È ancora permesso muoversi all’interno dei propri confini regionali. Mentre è vietato spostarsi fuori dai confini regionali se non per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza (tra queste ultime ragioni rientra anche l’assistenza a un parente non autosufficiente). Naturalmente da giustificare attraverso l’autocertificazione. Si può comunque far rientro al proprio domicilio, nella residenza o nell’abitazione principale. I negozi ...

