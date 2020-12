Natale 2020 | tutti i cartoni e i film d’animazione Disney e non da vedere durante le Feste

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) Diciamolo: in un periodo di festa nel quale le famiglie sono chiamate a restare a casa il più possibile, la televisione generalista si sarebbe potuta impegnare di più per intrattenere i più piccoli, costretti a ripiegare sulle piattaforme per recuperare i classici che, per una questione di diritti scaduti o non rinnovati, non potranno andare in onda come da tradizione. È curioso, per esempio, che dei film Disney, fatta eccezione per Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, che andranno in onda su Raidue il 23 e il 24 dicembre, e i live-action di Cenerentola e de La Bella e la Bestia, previsti il 27 e il 28 dicembre su Raiuno, siano quasi completamente spariti dal palinsesto, complice l’arrivo di Disney+ e la possibilità di abbuffarsi di classici sottoscrivendo un abbonamento.