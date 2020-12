Napoli | protesta il mondo dello spettacolo | ministri come ‘re magi’ del precariato

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) “La cultura deve avere la stessa evidenza della fame”. È lo slogan scelto dai lavoratori dello spettacolo della Campania per la manifestazione in corso dalle 15 a Napoli, in pizza del Plebiscito, per denunciare la condizione di precarietà in cui vivono a causa della crisi Covid e dall’assenza di misure da parte dei governi nazionale e regionale. “La cultura, la sanità e la scuola – sostengono i manifestanti – sono merce per querelle televisive, ma nessuna misura concreta viene presa per garantire questi settori. La Campania è di nuovo zona arancione per consentire lo sperpero natalizio, ma, intanto, migliaia di persone quest’anno a tavola metteranno la pasta in bianco”.