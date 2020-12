Napoli, Milik va alla Juve a gennaio: Paratici ha superato la concorrenza (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Juve, assalto finale per Milik a gennaio: con 10 milioni può chiudere”. Questa la notizia lanciata dal portale di Sportmediaset, che annuncia una possibile svolta sul futuro di Arek Milik, ormai pronto a dire addio al club di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante polacco a Napoli è un separato in casa, in scadenza di contratto e a giugno si libera a parametro zero. La Juventus, però lo vuole già da gennaio e De Laurentiis avrebbe tutti i vantaggi a venderlo subito ma non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni. Secondo ‘Sportmediaset’ molto probabile che, alla fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Milik ha sempre sognato la maglia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “, assalto finale per: con 10 milioni può chiudere”. Questa la notizia lanciata dal portale di Sportmediaset, che annuncia una possibile svolta sul futuro di Arek, ormai pronto a dire addio al club di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante polacco aè un separato in casa, in scadenza di contratto e a giugno si libera a parametro zero. Lantus, però lo vuole già dae De Laurentiis avrebbe tutti i vantaggi a venderlo subito ma non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni. Secondo ‘Sportmediaset’ molto probabile che,fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.ha sempre sognato la maglia ...

