Napoli, lo sfogo del barista contro i vigili: “Devo portare il piatto a tavola” (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Devo portare il piatto a tavola“. Parole nette quelle di Alessandro Carlino, titolare di un bar di via Luca Giordano, nel quartiere Vomero, indirizzate agli agenti della Polizia Municipale impegnati nei controlli anti-Covid. Parole nette, ma che manifestano un’esasperazione diffusa tra i titolari e lavoratori delle attività commerciali, da mesi in profonda difficoltà a causa dello scoppio dell’epidemia. La discussione nasce a causa dell’ordinanza regionale 98 del presidente Vincenzo De Luca che, disponendo la zona arancione per la Regione Campania, ha vietato la vendita ed il consumo di bevande, anche non alcoliche, dopo le 11. La discussione nasce intorno alle 11:03 quando Carlino ha venduto un caffè ad una signora anziana. Come dichiarato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “il“. Parole nette quelle di Alessandro Carlino, titolare di un bar di via Luca Giordano, nel quartiere Vomero, indirizzate agli agenti della Polizia Municipale impegnati neilli anti-Covid. Parole nette, ma che manifestano un’esasperazione diffusa tra i titolari e lavoratori delle attività commerciali, da mesi in profonda difficoltà a causa dello scoppio dell’epidemia. La discussione nasce a causa dell’ordinanza regionale 98 del presidente Vincenzo De Luca che, disponendo la zona arancione per la Regione Campania, ha vietato la vendita ed il consumo di bevande, anche non alcoliche, dopo le 11. La discussione nasce intorno alle 11:03 quando Carlino ha venduto un caffè ad una signora anziana. Come dichiarato ...

Lo sfogo Alessandro Carlino, titolare di un bar del Vomero, sta facendo il giro del web. Il suo non è un attacco alle forze dell'ordine ma una denuncia relativa all'impossibilità di poter svolgere il ...

