Napoli, il Covid fa un'altra vittima tra i medici: deceduto il dott. Mario Della Calce (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Covid miete una nuova vittima tra il personale sanitario. E' deceduto Mario Della Calce, gastroenterologo e medico di base di Napoli. A darne notizia è la pagina "Nessuno tocchi Ippocrate", che lo ricorda con un post su Facebook: " Oggi il Covid ci ha strappato via un grande collega, buono, amorevole, scrupoloso e attento……insomma un vero Medico! RIP dott. Mario Della Calce".

