Napoleone Bonaparte | che fine ha fatto il suo pene | la scoperta

Napoleone Bonaparte è morto il 5 maggio 1821, ma il suo membro continua a esistere seppur imbalsamato. A custodirlo il figlio di un urologo. Una scoperta sensazionale che sicuramente porta con se moltissime domande. In tanti si chiederanno come mai il pene di Napoleone Bonaparte non giace con lui.

L’associazione Turbigo 3 Giugno 1859 pronta per l’anniversario del 2021

La nostra associazione sta collaborando con altre associazioni ed enti per organizzare al meglio gli eventi per commemorare il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, potendo contare sul ...

