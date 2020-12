Nanni: Mancato finanziamento metro C è vergogna nazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) – “La bocciatura del finanziamento per il completamento della metro C, da parte del parlamento è una vergogna nazionale”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “Parliamo del finanziamento per completare la metro C da Piazza Venezia a Grottarossa, tratte T1, T2 e C2. Tutti conoscono l’importanza di quella infrastruttura e del fatto che con il suo prolungamento Roma avrebbe un’opera essenziale per il trasporto pubblico e per la mobilità sostenibile. Ma probabilmente i parlamentari e i membri di governo non conoscono Roma e non conoscono l’importanza di quell’opera, che “libererebbe” interi quartieri dal traffico e dall’inquinamento”. “Ancora più surreale se si pensa che parlamento e governo hanno preferito finanziare con milioni di euro progetti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) – “La bocciatura delper il completamento dellaC, da parte del parlamento è una”. Così in una nota Dario, consigliere del VI Municipio. “Parliamo delper completare laC da Piazza Venezia a Grottarossa, tratte T1, T2 e C2. Tutti conoscono l’importanza di quella infrastruttura e del fatto che con il suo prolungamento Roma avrebbe un’opera essenziale per il trasporto pubblico e per la mobilità sostenibile. Ma probabilmente i parlamentari e i membri di governo non conoscono Roma e non conoscono l’importanza di quell’opera, che “libererebbe” interi quartieri dal traffico e dall’inquinamento”. “Ancora più surreale se si pensa che parlamento e governo hanno preferito finanziare con milioni di euro progetti ...

