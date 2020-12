Nainggolan, nuovo look stravagante su Instagram: capelli rosa shocking (FOTO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Radja Nainggolan sconvolge ancora una volta i social. Il centrocampista dell’Inter, ma ormai prossimo a lasciare il club nerazzurro, non è nuovo a look stravaganti che coinvolgono i suoi capelli e anche stavolta ha stupito tutti i fan che lo seguono su Instagram. Il Ninja, infatti, ha deciso di tingersi i capelli, tagliati molto corti, con un color rosa shocking e il risultato non è sicuramente dei migliori. Di seguito la FOTO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Radjasconvolge ancora una volta i social. Il centrocampista dell’Inter, ma ormai prossimo a lasciare il club nerazzurro, non èstravaganti che coinvolgono i suoie anche stavolta ha stupito tutti i fan che lo seguono su. Il Ninja, infatti, ha deciso di tingersi i, tagliati molto corti, con un colore il risultato non è sicuramente dei migliori. Di seguito la. SportFace.

sportli26181512 : Radja, che fai? Escluso dai convocati per il Verona, il belga cambia... look!: Radja, che fai? Escluso dai convocat… - sportface2016 : #Nainggolan, il nuovo look è davvero esagerato: capelli rosa shocking per il Ninja, la foto - peppeverd : RT @siamo_la_Roma: ?? #ElShaarawy e #Nainggolan di nuovo in giallorosso? ? I bookmakers ci credono ?? Basse le quote per il loro ritorno #A… - sportli26181512 : Inter, taglio di capelli natalizio per Nainggolan: la FOTO del nuovo look: Capelli natalizi per Radja Nainggolan. I… - LeoWolf1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? #ElShaarawy e #Nainggolan di nuovo in giallorosso? ? I bookmakers ci credono ?? Basse le quote per il loro ritorno #A… -