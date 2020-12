Muore Claude Brasseur a 84 anni | l’attore era il padre di Sophie Marceau nel Il Tempo delle Mele

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi, 22 dicembre 2020. Conosciuto da tutto il mondo per il ruolo nel film cult Il, era il papà di. La Francia oggi è in lutto perchèera molto famoso in patria. Ripercorriamo la vita e la carriera del figlio d’arte mancato all’età di 84. >> Dave Prowsea 85: addio al Darth Vader di Star Warsfiglio d’artenasce a Neuilly-sur-Seine in Francia il 15 giugno 1936. La recitazione ce l’aveva ne sangue infatti il bisnonno era Jules Dumont e ilera Pierre ...