Multe per spostamenti nelle feste: come evitare sanzioni salate (Di martedì 22 dicembre 2020) Il decreto Natale e Capodanno è in vigore da pochi giorni e secondo gli osservatori arrivare alla sua ultimazione è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Infatti, la curva dei contagi cresceva ed, in attesa dei vaccini, si è rivelato essenziale adottare nuove misure anti-coronavirus. Ciò, in particolare, con l’avvicinarsi del periodo delle feste che, per tradizione, comporta lo spostamento di moltissime persone, sia per viaggi in Italia, che per viaggi all’estero. Segui Termometro Politico su Google News Ma di fatto, a che cosa occorre prestare attenzione per non rischiare di essere sanzionati per l’applicazione delle nuove regole sulle Multe per spostamenti? Cerchiamo di seguito di fare il punto, alla luce delle ultime novità normative. Se ti interessa saperne di più su chi sono i congiunti, alla luce delle ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Il decreto Natale e Capodanno è in vigore da pochi giorni e secondo gli osservatori arrivare alla sua ultimazione è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Infatti, la curva dei contagi cresceva ed, in attesa dei vaccini, si è rivelato essenziale adottare nuove misure anti-coronavirus. Ciò, in particolare, con l’avvicinarsi del periodo delleche, per tradizione, comporta lo spostamento di moltissime persone, sia per viaggi in Italia, che per viaggi all’estero. Segui Termometro Politico su Google News Ma di fatto, a che cosa occorre prestare attenzione per non rischiare di essere sanzionati per l’applicazione delle nuove regole sulleper? Cerchiamo di seguito di fare il punto, alla luce delle ultime novità normative. Se ti interessa saperne di più su chi sono i congiunti, alla luce delle ...

beteljeuse1969 : RT @superprincipe83: Nasce un team di avvocati per difendere gratis i cittadini dalle multe sotto le feste - byb80 : @adr1ano82 Credo tu possa denunciare (io chiamerei la Finanza) e anche segnalare al circuito carte/bancomat. Per un… - soteros1 : RT @Se23rex: Nasce un team di avvocati per difendere gratis i cittadini dalle multe - TrasportoEuropa : Multe e barrette ai cereali per i gli #autisti #camion confinati nel Kent #Brexit #autotrasporto #trasporto #merce… - Mikepub1 : RT @Se23rex: Nasce un team di avvocati per difendere gratis i cittadini dalle multe -