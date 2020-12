Morta di Covid a 55 anni | la figlia pubblica gli ultimi messaggi | «Basta coi negazionisti»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Èdidopo 16 giorni di ricovero Lucia Cosimi, maestra di Reggello, in provincia di Firenze. Il 6 novembre la donna era finita in ospedale per una forte tosse. Non ce l’ha fatta: risultata positiva, ha lottato a lungo, aggrappandosi disperatamente alla vita. Prima con il casco per l’ossigeno, poi in terapia intensiva. LaEleonora, di 21, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social, invitando gli utenti a condividere la sua storia. Ilesiste e le fa rabbia sentire le stupidaggini dei: «Leggere e sentire tanti contro il vaccino, non lo accetto». leggi anche l’articolo —> Variante, Ricciardi: «Inghilterra ha taciuto per mesi. Scuola? Difficile riaprire il 7 gennaio» «Vi chiedo la massima condivisione. Mia mamma è ...