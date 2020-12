Monza | Brocchi: “Ci siamo subito ripresi, vittoria importante” (Di martedì 22 dicembre 2020) vittoria importante per i biancorossi, che eliminano così la brutta sconfitta di Pescara. Al termine del match ha parlato l’allenatore di Cristian Brocchi: “2-0 che regala un buon Natale”. Il Monza vince e convince. Il 4-3-3 ha regalato solidità ad una squadra che sta dimostrando di avere raggiunto un buon livello di maturità. A fine L'articolo Monza Brocchi: “Ci siamo subito ripresi, vittoria importante” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)per i biancorossi, che eliminano così la brutta sconfitta di Pescara. Al termine del match ha parlato l’allenatore di Cristian: “2-0 che regala un buon Natale”. Ilvince e convince. Il 4-3-3 ha regalato solidità ad una squadra che sta dimostrando di avere raggiunto un buon livello di maturità. A fine L'articolo: “Ci” proviene da www.meteoweek.com.

