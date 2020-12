Monza | BrianzAcque | ' Territorio sempre più green con impianti sportivi irrigate dai pozzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Dalle “vene” più superficiali pescano acqua che non può essere bevuta, ma che molto ben si presta all'irrigazione di aree verdi sportive. Sono idi prima falda, utili per contrastare lo spreco della risorsa idrica potabile.ne ha già realizzati due, uno a servizio del centro sportivo di Bernareggio e l'altro, del campo da golf di Carnate, nel Vimercatese. Ma è nell'arco degli ultimi mesi che l'attività di pianificazione di questiha preso particolare slancio con ben 6 strutture in fase di progettazione, 11 per le quali sono in corso i relativi studi di fattibilità e altre 2 oggetto di indagini di approfondimento idrogeologico. In totale 20, tutti a uso e consumo di aree “”, esclusivamente di proprietà pubblica. Li costruirà ...