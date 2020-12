Mondo dello sport sotto choc: gambe amputate a causa del covid (Di martedì 22 dicembre 2020) "Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach". È così che Mauro Bellugi, 70 anni, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, racconta cosa gli è successo in una video-chiamata con Luca Serafini (sul sito altropensiero.net). Ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Gli hanno portato via le gambe che in carriera lo avevano reso uno dei difensori più apprezzati negli Anni Sessanta-Settanta in Serie A e con la maglia della Nazionale (indossata per 32 volte nel periodo compreso tra il 1974 e il 1980). Chi ha i capelli bianchi lo ricorda (anche) nelle foto accanto a Bettega e a un giovanissimo Paolo Rossi. Ma dal Mondo del calcio non è mai uscito, restandovi nelle veste di opinionista tv. Dopo l'operazione: "Prenderò protesi come quelle di Pistorius" Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 dicembre 2020) "Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach". È così che Mauro Bellugi, 70 anni, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, racconta cosa gli è successo in una video-chiamata con Luca Serafini (sul sito altropensiero.net). Ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Gli hanno portato via leche in carriera lo avevano reso uno dei difensori più apprezzati negli Anni Sessanta-Settanta in Serie A e con la maglia della Nazionale (indossata per 32 volte nel periodo compreso tra il 1974 e il 1980). Chi ha i capelli bianchi lo ricorda (anche) nelle foto accanto a Bettega e a un giovanissimo Paolo Rossi. Ma daldel calcio non è mai uscito, restandovi nelle veste di opinionista tv. Dopo l'operazione: "Prenderò protesi come quelle di Pistorius" Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 ...

