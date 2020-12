Moiorana Ides | “Patto innaturale tra partiti sicilianisti e Lega”

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Pregiudizio verso la Lega? Assolutamente no. Anche se le offese gratuite ricevute non ci fanno piacere, semmai valutiamo, al di là dei proclami di Salvini, la sua politica economica che, a tutt’oggi, è contro la Sicilia e il Sud. Mi riferisco alla legge 42 del 2009, voluta dalla Lega Nord, con la quale si è posto, come coefficiente a base della distribuzione delle risorse, dallo Stato alle Regioni, non la percentuale della popolazione ma il principio della ‘spesa storica’. Madre di tutte le ingiustizie poiché dà di più a chi negli anni precedenti ha speso di più e meno alle regioni del Sud che essendo più povere hanno speso di meno. Di fatto, pur avendo la Sicilia e il Sud una popolazione del 34,3%, ricevono il 28,3 % delle risorse che in valore assoluto corrispondono a 62 miliardi di euro l’anno in meno. In 10 anni sono stati sottratti 620 miliardi, come ha affermato la Svimez, qualche mese fa.La politica si basa su fatti concreti e il nostro obiettivo è difendere i diritti dei siciliani e dei meridionali e a questo fine non ci interessa il colore dei gatti purché mangino i topi. Quindi, se la Lega farà abrogare la iniqua ed incostituzionale legge 42 del 2009 e richiede al Governo la destinazione alla Sicilia ed al Sud della quota spettante prevista dalla Ue per il Recovery fund, possiamo rivedere anche il nostro giudizio sulla Lega. Ma tutto ciò oggi è inimmaginabile perché al di là dalla nuova proposta di Salvini di volere attuare una Lega nazionale, è sempre nei fatti Lega Nord”. Così alla Dire Enzo Maiorana, presidente del movimento Ides Identità siciliana, sulla proposta di Matteo Salvini di una alleanza tra i partiti sicilianisti e la Lega accettato dal Mpa di Raffaele Lombardo.