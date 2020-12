Million Day cinquina vincente 22 dicembre oggi estrazione

(Di martedì 22 dicembre 2020) Al via l’Day alle 19.00. Questa sera, martedì 22, l’dellagiornaliera che potrebbe rendere uno di voi un fortunato milionario. Adi vincitori sono stati ben 144, che aspetti ad essere il prossimo? lunedì 212 4 9 15 26 domenica 206 14 16 32 39 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Le modalità di gioco sono molto semplici. L’estrazione si svolge tutti i giorni alle ore 19:00 e l’urna contiene 55 numeri in totale di cui ne vengono estratti solo 5. La puntata deve essere fatta ...Anche oggi, come ogni giorno, per la nuova estrazione del Million Day. Dalle ore 19 seguiremo l’estrazione del Million Day di oggi, domenica 20 dicembre 2020. Ecco i numeri… Leggi ...